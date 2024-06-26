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Держборг України за місяць зріс на 100 млрд гривень: що стало причиною

Україна, Середа 26 червня 2024 09:50
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Держборг України за місяць зріс на 100 млрд гривень: що стало причиною Фото: Борг України зріс на 100 млрд гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державний та гарантований державою борг України на 31 травня 2024 року становив 6 трлн 115 млрд гривень або 150,99 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Протягом травня 2024 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 105 млрд гривень (на 1,7%). У доларовому еквіваленті борг зменшився на 0,53 млрд доларів (на 0,3%).

Основною причиною зростання боргу в гривневому еквіваленті стала девальвація гривні. Середній офіційний курс долара зріс на 0,9% до 39,71 грн/долар.

Виплата боргів у травні

За даними НБУ, в травні Україна отримала лише 20 млн доларів міжнародної допомоги - від Світового банку.

Водночас Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 240,8 млн доларів, 42,9 млн доларів - ЄІБ, 30,7 млн доларів - ЄБРР, 21,3 млн доларів Світовому банку.

Україна домовилася про відстрочку виплат за боргами перед урядами країн G7 до 2027 року. Зараз тривають переговори про реструктуризацію комерційного боргу на 20 млрд доларів та списання його частини.

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Міністерство фінансів України Держборг
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