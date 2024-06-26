Держборг України за місяць зріс на 100 млрд гривень: що стало причиною

Державний та гарантований державою борг України на 31 травня 2024 року становив 6 трлн 115 млрд гривень або 150,99 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів .

Протягом травня 2024 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 105 млрд гривень (на 1,7%). У доларовому еквіваленті борг зменшився на 0,53 млрд доларів (на 0,3%).

Основною причиною зростання боргу в гривневому еквіваленті стала девальвація гривні. Середній офіційний курс долара зріс на 0,9% до 39,71 грн/долар.

Виплата боргів у травні

За даними НБУ, в травні Україна отримала лише 20 млн доларів міжнародної допомоги - від Світового банку.

Водночас Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 240,8 млн доларів, 42,9 млн доларів - ЄІБ, 30,7 млн доларів - ЄБРР, 21,3 млн доларів Світовому банку.