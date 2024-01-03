Держборг США вперше в історії перевищив 34 трлн доларів

Цей показник було досягнуто невдовзі після того, як у вересні федеральний борг перевищив 33 трильйони доларів на тлі зростання федерального дефіциту, спричиненого падінням податкових надходжень та зростанням федеральних витрат.

Конгрес повертається до Вашингтона наступного тижня, щоб обговорити останні терміни 19 січня та 2 лютого для врегулювання державних витрат до вересня. Це відбудеться на тлі вимог республіканців скоротити витрати у 2024 фінансовому році нижче за межі, узгоджені в червні. Законодавці також сподіваються схвалити надзвичайну допомогу Україні та Ізраїлю, можливо, із супутніми положеннями щодо безпеки кордонів США.

Незатвердження більше 10 законопроектів про витрати на 2024 фінансовий рік призведе агентства Вашингтона до режиму закриття. Але досягнення компромісу може стати важчим, оскільки листопадові президентські вибори та вибори до Конгресу швидко опиняться у центрі уваги.

Майя МакГінеас, президент комітету з федерального бюджету, групи з нагляду за бюджетною ситуацією, назвала цифру федерального боргу в 34 трильйони доларів "справді гнітюче досягнення", пояснивши це небажанням політичних лідерів робити важкий бюджетний вибір.

"Ми, як і раніше, сподіваємося, що політики вживуть подальших заходів щодо скорочення наших запозичень або шляхом підвищення податків, скорочення видатків, або створення податково-бюджетної комісії - або, в ідеалі, зробивши все перераховане вище", - сказала МакГінеас у своїй заяві.

Спадщина Трампа

Представник Білого дому Майкл Кікукава заявив, що збільшення боргу було викликано прийнятим республіканцями зниженням податків у 2017 році, яке принесло користь корпораціям та багатим американцям.

"Республіканці в Конгресі хочуть подвоїти ставку на MAGAnomics, виділивши понад 3 трильйони доларів у вигляді подарунків на користь багатих, одночасно змушуючи працелюбних американців платити за це, скорочуючи програми соціального забезпечення, Medicare та Medicaid", - йдеться у заяві Кікукави.

Він додав, що Байден планує скоротити дефіцит США на 2,5 трильйона доларів протягом 10 років за рахунок підвищення податків на великі корпорації та багатих американців, а також скорочення витрат на фармацевтичні препарати та податкові пільги для нафтових компаній.

Зазначимо, що розмір економіки США у 2023 році становить 27 трильйонів доларів. МВФ очікує, що ВВП США у 2023 році зросте на 2,1%, у 2024 році - на 1,5%.