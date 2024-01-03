Госдолг США впервые в истории превысил 34 трлн долларов

Этот показатель был достигнут вскоре после того, как в сентябре федеральный долг превысил 33 триллиона долларов на фоне роста федерального дефицита, вызванного падением налоговых поступлений и ростом федеральных расходов.

Конгресс возвращается в Вашингтон на следующей неделе, чтобы обсудить крайние сроки 19 января и 2 февраля для урегулирования государственных расходов до сентября. Это произойдет на фоне требований республиканцев сократить расходы в 2024 финансовом году ниже пределов, согласованных в июне. Законодатели также надеются одобрить чрезвычайную помощь Украине и Израилю, возможно, с сопутствующими положениями о безопасности границ США.

Неутверждение более 10 законопроектов о расходах на 2024 финансовый год приведет агентства Вашингтона в режим закрытия. Но достижение компромисса может стать более трудным, поскольку ноябрьские президентские выборы и выборы в Конгресс быстро окажутся в центре внимания.

Майя МакГинеас, президент комитета по федеральному бюджету, группы по надзору за бюджетной ситуацией, назвала цифру федерального долга в 34 триллиона долларов "поистине удручающим достижением", объяснив это нежеланием политических лидеров делать трудный бюджетный выбор.

"Мы по-прежнему надеемся, что политики примут дальнейшие меры по сокращению наших заимствований либо путем повышения налогов, сокращения расходов, либо создания налогово-бюджетной комиссии - или, в идеале, сделав все вышеперечисленное", - сказала МакГинеас в своем заявлении.

Наследие Трампа

Представитель Белого дома Майкл Кикукава заявил, что увеличение долга было вызвано принятым республиканцами снижением налогов в 2017 году, которое принесло пользу корпорациям и богатым американцам.

"Республиканцы в Конгрессе хотят удвоить ставку на MAGAnomics, выделив более 3 триллионов долларов в виде подарков в пользу богатых, одновременно заставляя трудолюбивых американцев платить за это, сокращая программы социального обеспечения, Medicare и Medicaid", - говорится в заявлении Кикукавы.

Он добавил, что Байден планирует сократить дефицит США на 2,5 триллиона долларов в течение 10 лет за счет повышения налогов на крупные корпорации и богатых американцев, а также сокращения расходов на фармацевтические препараты и налоговых льгот для нефтяных компаний.

Отметим, размер экономики США в 2023 году составляет 27 триллионов долларов. МВФ ожидает, Что ВВП США в 2023 году вырастет на 2,1%, в 2024 году - на 1,5%.