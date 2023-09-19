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Держборг США досяг історичної позначки 33 трлн доларів

Фото: держборг США досяг історичної позначки 33 трлн доларів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сукупний державний борг Сполучених Штатів уперше в історії перевищив позначку 33 трлн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Міністерства фінансів США.

На сьогоднішній обсяг держборгу США становить 33,044 трлн. доларів. За даними Міністерства фінансів США, три місяці тому - 16 червня - розмір держборгу перевищив позначку 32 трлн доларів.

За даними експертів The New York Times, до 2030 року показник американського державного боргу може досягти 50 трлн доларів навіть з урахуванням нещодавно прийнятої двопартійної угоди щодо скорочення витрат.

Загроза дефолту у США

Нагадаємо, що у червні Байден підписав законопроект про зупинення ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року. Це дозволило запобігти першому в історії США дефолту.

Терміни проходження законопроекту через Конгрес США були вкрай стислими і практично не залишали місця для помилок, що чинило величезний тиск на керівництво обох партій. Палата представників ухвалила законопроект у середу, а Сенат – у четвер.

Після погодження угода зіткнулася з негативною реакцією як вкрай лівих, і вкрай правих, але зрештою отримала підтримку кола законодавців з обох боків проходу, багато з яких помірними.

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