Держбанк UGB посилює роботу з проблемними активами: що відомо

Суброгація допомогла погасити мільярдний борг

Зазначається, що врегулювання відбулося із застосуванням механізму суброгації. Тобто після виконання зобов’язання майновим поручителем, а саме - заставодавцем, а саме до нього перейшли відповідні права кредитора.

Заставодавцем за кредитом, який погасив заборгованість, стала компанія під бенефіціарним контролем ізраїльського бізнесмена.

"Як інвестор та бізнесмен, який протягом багатьох років веде бізнесову діяльність у багатьох країнах, зокрема й в Україні, я завжди керувався добропорядністю та довірою до партнерів. Я ризикнув стати поручителем за кредитом, повіривши одному з таких партнерів. Але, на жаль, він ввів мене в оману. Проте я завжди дотримуюся свого слова - це моє розуміння ведення бізнесу", - прокоментував угоду Офер Керзнер.

За його словами, було проведено рефінансування заборгованість перед банком з нульовим дисконтом, щоб вирішити ситуацію, використовуючи механізм суброгації - було сплачено 1,14 млрд грн під отримання прав кредитора.

"Я радий, що українським законодавством передбачений такий механізм, як суброгація, - він допомагає державному банку та державі загалом зміцнювати фінансову стабільність, особливо коли країна перебуває у стані війни. Що ж до дій окремих осіб, то це питання наразі є предметом кримінального розслідування", додав Офер Керзнер.

Скільки податків UGB перерахував до бюджету

Важливо, що результат від такого врегулювання отримує не лише банк, а й держава. За інформацією фінустанови, в результаті цієї угоди до державного бюджету було перераховано понад 550 млн грн податків.

В UGB зазначили, що проблемний актив не повинен роками залишатися просто цифрою на балансі; завдання банку - використовувати всі передбачені законом інструменти, щоб повертати ці кошти.

"Для державного банку це особливо важливо: повернутий ресурс може знову працювати на економіку, а отриманий фінансовий результат - створювати додаткові надходження до бюджету", - наголосив Олександр Рогачов, директор департаменту економічного врегулювання непрацюючих активів UGB.

UGB працює з проблемними кредитами

Як повідомляють у банку, приклад "Євроенерготрейд" є частиною ширшої системної роботи фінустанови з проблемними кредитами.

Серед інших значних результатів - нормалізація кредиту ТОВ "Югтранстермінал" із боргом 35 млн доларів США та реструктуризація заборгованості ТОВ "Нібулон" із боргом 45 млн доларів США.

За підсумками II кварталу 2026 року прибуток банку до оподаткування становив майже 2 млрд грн, а власний капітал на кінець першого півріччя - 21,71 млрд грн.