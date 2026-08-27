Госбанк UGB усиливает работу с проблемными активами: что известно

Суброгация помогла погасить миллиардный долг

Отмечается, что урегулирование произошло с применением механизма суброгации. То есть после исполнения обязательства имущественным поручителем, а именно - залогодателем, к нему перешли соответствующие права кредитора.

Залогодателем по кредиту, который погасил задолженность, стала компания под бенефициарным контролем израильского бизнесмена.

"Как инвестор и бизнесмен, который на протяжении многих лет ведет бизнес-деятельность во многих странах, в том числе и в Украине, я всегда руководствовался добропорядочностью и доверием к партнерам. Я рискнул стать поручителем по кредиту, поверив одному из таких партнеров. Но, к сожалению, он ввел меня в заблуждение. Однако я всегда придерживаюсь своего слова - это мое понимание ведения бизнеса", - прокомментировал соглашение Офер Керзнер.

По его словам, было проведено рефинансирование задолженности перед банком с нулевым дисконтом, чтобы разрешить ситуацию, используя механизм суброгации - было уплачено 1,14 млрд грн под получение прав кредитора.

"Я рад, что украинским законодательством предусмотрен такой механизм, как суброгация, - он помогает государственному банку и государству в целом укреплять финансовую стабильность, особенно когда страна находится в состоянии войны. Что касается действий отдельных лиц, то этот вопрос является предметом уголовного расследования", - добавил Офер Керзнер.

Сколько налогов UGB перечислил в бюджет

Важно, что результат такого урегулирования получает не только банк, но и государство. По информации финучреждения, в результате этого соглашения в государственный бюджет было перечислено более 550 млн грн налогов.

В UGB отметили, что проблемный актив не должен годами оставаться просто цифрой на балансе; задача банка использовать все предусмотренные законом инструменты, чтобы возвращать эти средства.

"Для государственного банка это особенно важно: возвращенный ресурс может снова работать на экономику, а полученный финансовый результат - создавать дополнительные поступления в бюджет", - подчеркнул Александр Рогачев, директор департамента экономического урегулирования неработающих активов UGB.

UGB работает с проблемными кредитами

Как сообщают в банке, пример "Евроэнерготрейд" является частью более широкой системной работы финучреждения с проблемными кредитами.

Среди других значительных результатов - нормализация кредита ООО "Югтранстерминал" с долгом 35 млн долларов США и реструктуризация задолженности ООО "Нибулон" с долгом 45 млн долларов США.

По итогам II квартала 2026 года прибыль банка до налогообложения составила почти 2 млрд грн, а собственный капитал на конец первого полугодия - 21,71 млрд грн.