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Державна теплова генерація працює в збиток через діючі прайс-кепи, - експерт

Фото: державна теплова генерація працює в збиток через діючі прайс-кепи (wikipedia)
Автор: Сергей Новиков

Цінові обмеження на ринку електроенергії не забезпечують собівартість виробництва електроенергії, через що державна енергокомпанія "Центренерго" працює в збиток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-міністра енергетики, голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.

"Ті прайс-кепи по цінам - вони не забезпечують собівартість виробництва електроенергії. Державна компанія "Центренерго", вона працює в збиток", - сказав він.

Плачкова додав, що для виправлення ситуації потрібно підійняти прайс-кепи, або навіть повністю відмовитись від них. Також цим компаніям можна надати дотації або кредити.

"Але, на жаль, банки не дають кредитів, не дають овердрафти цим компаніям. Тому ситуація тривожна на сьогоднішній день", - підкреслив екс-міністр.

Нагадаємо, раніше глава державної компанії "Центренерго" Володимир Єгоров заявляв, що для забезпечення стабільного проходження наступного опалювального сезону, потрібно підняти рівень цінових обмежень на ринку електричної енергії та в найкоротші строки збільшувати видобування державними вуглевидобувними підприємствами

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