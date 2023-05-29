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Государственная тепловая генерация работает в убыток из-за действующих прайс-кепов, - эксперт

Фото: государственная тепловая генерация работает в убыток из-за действующих прайс-кепов (wikipedia)
Автор: Сергей Новиков

Ценовые ограничения на рынке электроэнергии не обеспечивают себестоимость производства электроэнергии, из-за чего государственная энергокомпания "Центрэнерго" работает в убыток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-министра энергетики, главу Всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова.

"Те прайс-кепы по ценам - они не обеспечивают себестоимость производства электроэнергии. Государственная компания "Центрэнерго", она работает в убыток", - сказал он.

Плачкова добавил, что для исправления ситуации нужно поднять прайс-кепы или даже полностью отказаться от них. Также этим компаниям можно предоставить дотации или кредиты.

"Но, к сожалению, банки не дают кредитов, не дают овердрафты этим компаниям. Поэтому ситуация тревожна на сегодня", - подчеркнул экс-министр.

Напомним, ранее глава государственной компании "Центрэнерго" Владимир Егоров заявлял, что для обеспечения стабильного прохождения следующего отопительного сезона нужно поднять уровень ценовых ограничений на рынке электрической энергии и в кратчайшие сроки увеличивать добычу государственными угледобывающими предприятиями.

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