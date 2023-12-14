Державна програма морського страхування досі не почала працювати, - експерт

"У червні 2023 року Кабінет міністрів України впровадив новий порядок, який гарантував відшкодування завданої шкоди судновласникам, власникам суден, компенсацію збитків внаслідок збройної агресії з боку РФ. Гарантії поширюються на ситуації, коли завдана шкода виникає внаслідок збройної агресії РФ, під час перебування судна в територіальних водах України (12 миль), якщо вони транспортують вантажі до або з відкритих портів України», - вказує Очколяс.

Компенсація передбачена, зокрема, за повне руйнування (total loss) судна, за витрати на відновлення конструктивних пошкоджень судна, збитки через втрату або пошкодження вантажу, та з ушкодженням здоров’я членів екіпажу. При цьому Україна гарантує компенсацію лише у випадку, якщо страхова компанія судновласника відмовила у виплаті страхового відшкодування.

"Заяви на отримання компенсації слід подавати до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, разом із підтверджуючими документами, не пізніше, ніж протягом 90 календарних днів з моменту відмови страховика у страховому відшкодуванні. Але варто зауважити, що у наведеного фонду не було можливості показати себе в дії. De jure - положення зрозумілі. Але оцінити De facto їх роботу неможливо", - підкреслив Очколяс.

У держбюджеті-2023 на створення страхового фонду було виділено 20 млрд грн ($547 млн), проте ці кошти так не використали, акцентував юрист.

"У держбюджеті-2024 розмір фонду страхування суден від військових ризиків було скорочено у 10 разів - до 2 млрд грн (за рахунок резервного фонду держбюджету). У середині листопада Кабмін виділив кошти, які мають стати гарантією покриття збитків у разі їх настання. До механізму залучено Експортно-кредитне агентство, "Укргазбанк", "Укрексімбанк" та пул із 14 страхувальників. Загальна сума покриття за програмою - $50 млн. Але цей механізм так і не запрацював", - резюмував експерт.

Як відомо, український морський коридор було відкрито завдяки зусиллям Міністерства інфраструктури та ЗСУ.

Експерти та учасники ринку зауважують: для того, щоб наростити обсяг експорту новим коридором, необхідно посилити ППО в портах, забезпечити безпеку суден у морі від мін, та розробити систему страхування з залученням міжнародних страхових компаній.