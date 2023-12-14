Государственная программа морского страхования до сих пор не заработала, - эксперт

"В июне 2023 года Кабинет министров Украины внедрил новый порядок, гарантировавший возмещение причиненного ущерба судовладельцам, владельцам судов, компенсацию ущерба вследствие вооруженной агрессии со стороны РФ. Гарантии распространяются на ситуации, когда причиненный вред возникает вследствие вооруженной агрессии РФ, во время пребывания территориальных водах Украины (12 миль), если они транспортируют грузы в или из открытых портов Украины", - указывает Очколяс.

Компенсация предусмотрена, в частности, за полное разрушение (total loss) судна, за расходы по восстановлению конструктивных повреждений судна, ущерб из-за потери или повреждения груза, и с повреждением здоровья членов экипажа. При этом Украина гарантирует компенсацию только в том случае, если страховая компания судовладельца отказала в выплате страхового возмещения.

"Заявления на получение компенсации следует подавать в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, вместе с подтверждающими документами, не позднее чем в течение 90 календарных дней с момента отказа страховщика в страховом возмещении. Но стоит заметить, что у приведенного фонда не было возможности показать себя в действии. De jure - положения понятны. Но оценить De facto их работу невозможно", - подчеркнул Очколяс.

В госбюджете-2023 на создание страхового фонда было выделено 20 млрд. грн. ($547 млн.), однако эти средства так не использовали, акцентировал юрист.

"В госбюджете-2024 размер фонда страхования судов от военных рисков был сокращен в 10 раз - до 2 млрд грн (за счет резервного фонда госбюджета). В середине ноября Кабмин выделил средства, которые должны стать гарантией покрытия убытков в случае их наступления. К механизму привлечены Экспортно-кредитное агентство, "Укргазбанк", "Укрэксимбанк" и пул из 14 страхователей. Общая сумма покрытия по программе - $50 млн. Но этот механизм так и не заработал", - резюмировал эксперт.

Как известно, украинский морской коридор был открыт благодаря усилиям Министерства инфраструктуры и ВСУ.

Эксперты и участники рынка отмечают: для того, чтобы нарастить объем экспорта новым коридором, необходимо усилить ПВО в портах, обеспечить безопасность судов в море от мин и разработать систему страхования с привлечением международных страховых компаний.