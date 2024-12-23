Українці можуть отримати 6500 гривень на дітей: кому доступна програма

У грудні 2024 року сім’ї з-поміж малозабезпечених і внутрішньо переміщених осіб отримають 6500 гривень на кожну дитину. Окрім того, допомога буде надана особам з інвалідністю І групи з-поміж ВПО. До того ж, виплати у розмірі 1000 гривень отримають діти, які виховуються в сім'ї опікунів чи піклувальників.

Зазначається, що ці кошти призначені для того, щоб сім'ї могли придбати теплий одяг, взуття та інші необхідні зимові речі для своїх дітей. Однак, якщо теплі речі вже були куплені раніше, кошти можна буде витратити на забезпечення інших потреб.

Варто зауважити, що виплати будуть нараховані автоматично. Зокрема, кошти надійдуть на картковий рахунок отримувача допомоги. До того ж, допомогу не включатимуть до середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Тобто виплати жодним чином не впливатимуть на призначення інших видів допомоги (житлової субсидії тощо).