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Украинцы могут получить 6 500 гривен на детей: кому доступна программа

Украина, Понедельник 23 декабря 2024 14:46
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Украинцы могут получить 6 500 гривен на детей: кому доступна программа Фото: Выплаты для детей ВПЛ и малообеспеченных семей (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

В рамках программы "Зимняя єПідтримка" начались выплаты по проекту "Теплая зима". Государственная помощь предусматривает единовременную выплату для детей из малообеспеченных семей и семей вынужденных переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Правительство Online.

В декабре 2024 года семьи из числа малообеспеченных и внутренне перемещенных лиц получат 6500 гривен на каждого ребенка. Кроме того, помощь будет оказана лицам с инвалидностью I группы из числа ВПЛ. К тому же, выплаты в размере 1000 гривен получат дети, которые воспитываются в семье опекунов или попечителей.

Отмечается, что эти средства предназначены для того, чтобы семьи могли приобрести теплую одежду, обувь и другие необходимые зимние вещи для своих детей. Однако, если теплые вещи уже были куплены ранее, средства можно будет потратить на обеспечение других потребностей.

Стоит отметить, что выплаты будут начислены автоматически. В частности, средства поступят на карточный счет получателя помощи. К тому же, помощь не будут включать в среднемесячный совокупный доход семьи. То есть выплаты никоим образом не будут влиять на назначение других видов помощи (жилищной субсидии и т.д.).

Напомним, ранее мы писали, учитывают ли "Национальный кэшбек" и "Зимнюю єПідтримку" при начислении субсидий.

В соответствии с изменениями, внесенными в пункт 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи, единовременная государственная денежная помощь "Зимняя єПідтримка" и "Национальный кэшбек" при расчете жилищных субсидий не учитываются в среднемесячный совокупный доход семьи.

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Внутренне перемещенные лица Выплаты на ребенка
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