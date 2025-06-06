Держава виплатить дітям по 50 тисяч гривень: хто отримає допомогу

Як пояснили у відомстві, ці кошти мають допомогти батькам або законним представникам створити належні умови для адаптації дитини після повернення. Водночас ця допомога не впливає на інші соціальні виплати або субсидії.

Як отримати грошову допомогу

Щоб отримати кошти, слід звернутись до Державної служби України у справах дітей.

Для кожної дитини, яка повертається, складається індивідуальний план підтримки, що включає три рівні допомоги: короткострокову, середньострокову та довгострокову. Залежно від потреб, дитина та її родина можуть отримати:

соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні й юридичні послуги;

підтримку для родини або влаштування дитини в сімейну форму виховання у разі відсутності батьків.

Це рішення є частиною державної стратегії реінтеграції дітей і забезпечення їхнього права на безпечне дитинство в Україні.