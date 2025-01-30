Держава та громадськість розробляють механізми інтеграції ветеранів: подробиці

Держава та громадські активісти вже почали розробляти механізми, які забезпечать плавний процес інтеграції ветеранів у цивільне життя. Тут дуже масштабне питання, яке включає і медичну допомогу, реабілітацію, і психологічну підтримку, роботу з родинами ветеранів тощо. Тобто робота ведеться комплексно і вона буде проходити на всіх рівнях: і державному, і приватному, тобто, бізнесу, і, особливо, муніципальному.



"Реалізація усіх програм буде відбуватися в громадах, на вулицях, на робочих місцях. І тому саме від громади, від вмінь громади, наявності ресурсів, побудови можливостей сильно залежить, що взагалі з ветеранською політикою буде", - зазначила Наталія Ємченко, директорка з комунікацій SCM, членкиня наглядових рад ГО "Маріуполь.Реборн" та ГО "Серце Азовсталі".

За її словами, інвестиційна компанія SCM фокусується на переналаштуванні наших процесів на роботі з військовими.

"Ми вже працюємо із цим, і з точки зору команди, і з точки зору безбар'єрності інфраструктури, де це можливо. Зараз загалом у державі йде процес закладання політики ветераноцентричності", - додала вона.





Підготовкою муніципальних команд, зокрема до роботи з ветеранами, нині займається Школа відновлення громад. Це спільний проєкт Асоціації міст України та "Маріуполь Реборн", який підтримує "Метінвест" і SCM Ріната Ахметова. Проєкт готує менеджерів періоду відновлення. У більш широкому спектрі питань - і програми відбудови, і збереження та повернення людського капіталу.



"Асоціація міст України через Аналітичний центр, Секцію з розвитку деокупованих та тимчасово окупованих громад, Муніципальний центр відновлення та Школу відновлення громад на кількох рівнях напрацьовує рішення для відновлення територіальних громад і збереження людей. Це і законодавче забезпечення діяльності громад, і допомога ВПО, і навчання службовців муніципалітетів окремо та командами. Велике значення ми надаємо обміну кращими практиками та досвідом між громадами та розвитку партнерств як всередині країни, так і міжнародних. Це дозволяє громадам вивчати й застосовувати найкращий досвід світу", - пояснює виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.



Повернення людей та відновлення людського капіталу висвітлює важливі питання щодо стимулів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), ситуацію на тимчасово окупованих територіях та роль держави у створенні можливостей для цих категорій населення. Адже йдеться про 12 мільйонів осіб.





"Без урахування цього фактору відбудувати Україну буде надзвичайно складно. Відродити міста без людей, побудувати виробництво без людей — неможливо. Ми маємо чітко розуміти, що головний скарб України, найголовніше, що ми сьогодні маємо, — це люди. І навколо цього ми маємо будувати свою роботу, формувати відповідні законодавчі ініціативи і програми. Саме на цьому ми робимо акцент в межах роботи Школи відродження громад", - наголосив Вадим Бойченко, Голова Секції Асоціації міст України з розвитку деокупованих та тимчасово окупованих громад, Маріупольський міський голова.



Нагадаємо, Школа відновлення громад, заснована Асоціацією міст України та ГО "Маріуполь.Реборн", має на меті підготовку муніципальних менеджерів для періоду відновлення. Проєкт реалізується за підтримки Уряду Великої Британії в рамках програми UK International Development та Міжнародного республіканського інституту (IRI Ukraine) у партнерстві з "Метінвест" та SCM. Освітніми партнерами проєкту є "Метінвест Політехніка" та Національний університет "Києво-Могилянська Академія".