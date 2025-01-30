Государство и общественность разрабатывают механизмы интеграции ветеранов: подробности

Государство и общественные активисты уже начали разрабатывать механизмы, которые обеспечат плавный процесс интеграции ветеранов в гражданскую жизнь. Здесь очень масштабный вопрос, который включает и медицинскую помощь, реабилитацию, и психологическую поддержку, работу с семьями ветеранов и тому подобное. То есть работа ведется комплексно и она будет проходить на всех уровнях: и государственном, и частном, то есть, бизнеса, и, особенно, муниципальном.



"Реализация всех программ будет происходить в общинах, на улицах, на рабочих местах. И поэтому именно от громады, от умений громады, наличия ресурсов, построения возможностей сильно зависит, что вообще с ветеранской политикой будет", - отметила Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член наблюдательных советов ОО "Мариуполь.Реборн" и ОО "Сердце Азовстали".

По ее словам, инвестиционная компания SCM фокусируется на перенастройке наших процессов на работе с военными.

"Мы уже работаем с этим, и с точки зрения команды, и с точки зрения безбарьерности инфраструктуры, где это возможно. Сейчас в целом в государстве идет процесс закладки политики ветераноцентричности", - добавила она.





Подготовкой муниципальных команд, в том числе к работе с ветеранами, сейчас занимается Школа восстановления громад. Это совместный проект Ассоциации городов Украины и "Мариуполь Реборн", который поддерживает "Метинвест" и SCM Рината Ахметова. Проект готовит менеджеров периода восстановления. В более широком спектре вопросов - и программы восстановления, и сохранение и возвращение человеческого капитала.



"Ассоциация городов Украины через Аналитический центр, Секцию по развитию деоккупированных и временно оккупированных громад, Муниципальный центр восстановления и Школу восстановления громад на нескольких уровнях нарабатывает решения для восстановления территориальных громад и сохранения людей. Это и законодательное обеспечение деятельности громад, и помощь ВПЛ, и обучение служащих муниципалитетов отдельно и командами. Большое значение мы придаем обмену лучшими практиками и опытом между громадами и развитию партнерств как внутри страны, так и международных. Это позволяет громадам изучать и применять лучший опыт мира", - объясняет исполнительный директор АГУ Александр Слобожан.



Возвращение людей и восстановление человеческого капитала освещает важные вопросы относительно стимулов для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), ситуацию на временно оккупированных территориях и роль государства в создании возможностей для этих категорий населения. Ведь речь идет о 12 миллионах человек.





"Без учета этого фактора отстроить Украину будет чрезвычайно сложно. Возродить города без людей, построить производство без людей - невозможно. Мы должны четко понимать, что главное сокровище Украины, самое главное, что мы сегодня имеем, - это люди. И вокруг этого мы должны строить свою работу, формировать соответствующие законодательные инициативы и программы. Именно на этом мы делаем акцент в рамках работы Школы возрождения громад", - отметил Вадим Бойченко, Председатель Секции Ассоциации городов Украины по развитию деоккупированных и временно оккупированных громад, Мариупольский городской голова.



Напомним, Школа восстановления громад, основанная Ассоциацией городов Украины и ОО "Мариуполь.Реборн", имеет целью подготовку муниципальных менеджеров для периода восстановления. Проект реализуется при поддержке Правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с "Метинвест" и SCM. Образовательными партнерами проекта являются "Метинвест Политехника" и Национальный университет "Киево-Могилянская Академия".