Держава та бізнес мають спільно підтримати повернення ветеранів до промислових регіонів, - Метінвест

За словами Тетяни Петрук, проблеми з кадрами відчувають усі галузі, і нині в компанії відкрито близько 4 тисяч вакансій. Вона зазначила, що у вересні вдалося переломити тенденцію відтоку персоналу, проте знайти кваліфікованих фахівців стає дедалі складніше. У регіонах присутності компанії - Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському - спостерігається нестача робочої сили, тому підприємства самостійно навчають нових працівників.

"Метінвест" скоротив тривалість навчальних програм, роблячи акцент на практичних навичках: якщо раніше підготовка підручного сталевара тривала до дев’яти місяців, то тепер - від двох до чотирьох. Компанія також активно залучає ветеранів війни, пропонуючи їм навчання, житло та гідну оплату праці.

"Бізнес не може повністю замінити державу - потрібна спільна програма підтримки. Відбудова України почнеться з відновлення індустрії, тож держава має допомогти, щоб ветерани й переселенці могли жити та працювати в промислових регіонах", - наголосила Петрук.

Окремо вона звернула увагу на проблему відтоку молоді. Через появу законопроєкту, що дозволяє чоловікам виїжджати за кордон, у вересні компанію залишили понад 200 працівників віком 18–22 років. Це, за її словами, поставило під загрозу програми співпраці з профтехами та ініціативи "Перше робоче місце" і "Молодий фахівець".

Серед ефективних рішень Петрук назвала повернення українських студентів, які навчаються за кордоном. Цього року "Метінвест" уперше організував для них практику на своїх підприємствах у Великій Британії та Україні.

Компанія також розвиває програми для ветеранів і жінок, що дають змогу здобути нову професію в університеті "Метінвест Політехніка". За словами Петрук, нині 30% персоналу компанії становлять жінки - вони працюють машиністками кранів, електромонтерками, а також у кар’єрах.

"Ми навчаємо жінок технічним професіям, які традиційно вважалися чоловічими. Це допомагає компенсувати дефіцит кадрів, адже кожен п’ятий наш співробітник зараз у війську", - каже вона.