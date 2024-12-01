Держава повністю провалила "зелені" аукціони у 2024 році, - нардеп

Влада в Україні не докладає потрібних зусиль, щоб використати можливості із залучення міжнародних інвесторів в будівництво нових електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

"Поки ви сидите без світла, держава з ганьбою втрачає можливості будувати нові енергетичні потужності", - написав нардеп.

За його словами, держава дуже формально і без інтересу підійшла до спроможності знайти хоча б якихось інвесторів в зелену енергетику за допомогою зелених аукціонів. В результаті, вони правалилися.

"Ніхто з міжнародних та навіть внутрішніх інвесторів не будуватиме в країні нових електростанцій, коли цей бізнес продукує виключно багатомільярдні борги і держава ніяк не реагує на цю проблему", - зазначає Гончаренко.

На його думку, погіршують ситуацію ще цінові обмеження на ринку електроенергії, які заважають імпортувати максимум електроенергії.

Окрім того, як пише нардеп, далі йдуть спроби повісити нові борги на Укренерго через дефіцитний тариф на передачу.

"Це повне фіаско і вирок державній політиці з відновлення енергетики. Без якихось кардинальних змін генератори з нами надовго", - резюмував Гончаренко.

Як повідомлялося раніше, заборгованість НЕК "Укренерго" за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством "Гарантований покупець" перевищила 30 мільярдів гривень.

Експерти та інвестори закликають державу не допустити подальшого накопичення боргів "Укренерго" за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.