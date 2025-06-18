Держава почала повертати гроші за навчання дітям захисників: як працює нова програма

Що відомо

Йдеться про пілотну програму, яка охоплює заклади професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Насамперед сповіщення отримують випускники бакалаврату й магістратури, щоб вони встигли скористатися підтримкою ще до завершення навчання цього року.

Після отримання сповіщення студент має протягом 20 календарних днів підтвердити сертифікат у "Дії". Лише після цього кошти надійдуть безпосередньо на рахунок закладу освіти.

Надсилання сповіщень триває поетапно. Якщо ви ще не отримали повідомлення, варто:

перевірити в адміністрації, чи ваш заклад уклав договір з Мінветеранів;

подати документи, що підтверджують статус (свідоцтво про народження та витяг з ЄДРВВ).

Хто має право на компенсацію

Право на допомогу мають діти, які навчаються на контракті та належать до однієї з категорій:

діти загиблих захисників;

діти ветеранів з інвалідністю внаслідок війни;

діти учасників бойових дій;

діти зниклих безвісти або полонених;

діти постраждалих учасників Революції Гідності.

Як долучитися закладам освіти

Щоб стати учасником програми, заклад має укласти договір з Міністерством у справах ветеранів, мати ліцензію, гарантувати покриття повної вартості навчання та щомісяця звітувати про використання коштів.

Детальні умови участі та зразок договору - на сайті Мінветеранів.

Програма спрямована на те, щоб діти захисників мали рівний доступ до якісної освіти - адресно, прозоро та без бюрократії.