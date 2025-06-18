Государство начало возвращать деньги за обучение детям защитников: как работает новая программа

Что известно

Речь идет о пилотной программе, которая охватывает учреждения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. Прежде всего уведомления получают выпускники бакалавриата и магистратуры, чтобы они успели воспользоваться поддержкой еще до завершения обучения в этом году.

После получения уведомления студент должен в течение 20 календарных дней подтвердить сертификат в "Дії". Только после этого средства поступят непосредственно на счет учебного заведения.

Отправка уведомлений продолжается поэтапно. Если вы еще не получили сообщение, стоит:

проверить в администрации, заключило ли ваше заведение договор с Минветеранов;

подать документы, подтверждающие статус (свидетельство о рождении и выписку из ЕГРВВ).

Кто имеет право на компенсацию

Право на помощь имеют дети, которые учатся на контракте и относятся к одной из категорий:

дети погибших защитников;

дети ветеранов с инвалидностью вследствие войны;

дети участников боевых действий;

дети пропавших без вести или пленных;

дети пострадавших участников Революции Достоинства.

Как присоединиться учебным заведениям

Чтобы стать участником программы, заведение должно заключить договор с Министерством по делам ветеранов, иметь лицензию, гарантировать покрытие полной стоимости обучения и ежемесячно отчитываться об использовании средств.

Подробные условия участия и образец договора - на сайте Минветеранов.

Программа направлена на то, чтобы дети защитников имели равный доступ к качественному образованию - адресно, прозрачно и без бюрократии.