Як пояснює Вадатурський, міжнародний покупець не платить більше лише тому, що українська логістика подорожчала. Додаткові витрати переважно віднімаються від ціни виробника.

"За окремими маршрутами різниця між умовними 30 доларів і 130 доларів за тонну логістики може означати сотні доларів втраченої виручки з гектара; конкретні ставки залежать від маршруту та часу", - додав він.

В той же час посівна кампанія обходиться українським аграріям на 15% дорожче, а ціни на пальне і добрива виросли вдвічі.

"За несприятливого цінового сценарію економіка кукурудзи може бути від'ємною на 500 доларів/га, пшениці - на 200 доларів/га. На прогнозних площах це означає потенційний ризик понад 3 млрд доларів лише за двома культурами", - вказує керівник "Нібулону".

Брак оборотних коштів спонукатиме аграріїв скорочувати витрати і посівні площі, що призведе до втрат для експорту, постачальників, громад і ВВП країни.

Для держави вигідніше розробити механізм підтримки життєздатних аграрних підприємств, ніж долати наслідки кризи в аграрному секторі, яка запустить ланцюгову реакцію.

На думку Вадатурського, держава разом з НБУ та банками має розробити механізм відтермінування погашення тіла кредитів для постраждалих від війни підприємств та узгоджену реструктуризацію замість хаотичного стягнення.

Ще один пріоритет - надання цільових кредитів на посівну, відновлення кредитування під зерно, складські документи й експортні контракти.

"Для цього потрібні державні гарантії, участь міжнародних фінансових інституцій і механізми покриття воєнних ризиків. НБУ не може просто скасувати економічні втрати рішенням регулятора - їх потрібно чесно оцінити й розподілити", - підкреслює гендиректор "Нібулону".