Как объясняет Вадатурский, международный покупатель не платит больше лишь потому, что украинская логистика подорожала. Дополнительные расходы в основном вычитаются из цены производителя.

"По отдельным маршрутам разница между условными 30 долларов и 130 долларов за тонну логистики может означать сотни долларов утраченной выручки с гектара; конкретные ставки зависят от маршрута и времени", - добавил он.

В то же время, посевная кампания обходится украинским аграриям на 15% дороже, а цены на горючее и удобрения выросли вдвое.

"При неблагоприятном ценовом сценарии экономика кукурузы может быть отрицательной на 500 долларов/га, пшеницы - на 200 долларов/га. На прогнозных площадях это означает потенциальный риск более 3 млрд долларов только по двум культурам", - указывает руководитель "Нибулона".

Нехватка оборотных средств будет побуждать аграриев сокращать расходы и посевные площади, что приведет к потерям для экспорта, поставщикам, общинам и ВВП страны.

Для государства выгоднее разработать механизм поддержки жизнеспособных аграрных предприятий, чем преодолевать последствия кризиса в аграрном секторе, который запустит цепную реакцию.

По мнению Вадатурского, государство вместе с НБУ и банками должно разработать механизм отсрочки погашения тела кредитов для пострадавших от войны предприятий и согласованную реструктуризацию вместо хаотического взыскания.

Еще один приоритет - предоставление целевых кредитов на посевную, возобновление кредитования под зерно, складские документы и экспортные контракты.

"Для этого нужны государственные гарантии, участие международных финансовых институций и механизмы покрытия военных рисков. НБУ не может просто отменить экономические потери решением регулятора – их нужно честно оценить и распределить", - подчеркивает гендиректор "Нибулона".