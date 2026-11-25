Блокування морських портів України внаслідок російської агресії у 2022 році стало шоком для всього зернового ринку. За п’ять років війни аграрії навчилися працювати в таких умовах, однак вичерпали фінансові резерви. Це ставить аграрну галузь на межу банкрутств, і є загроза перенесення кризи на банківську сферу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на колонку власника і генерального директора агрохолдингу "Нібулон" Андрія Вадатурського для видання NV. Бізнес.

Як пояснює Вадатурський, міжнародний покупець не платить більше лише тому, що українська логістика подорожчала. Додаткові витрати переважно віднімаються від ціни виробника.

"За окремими маршрутами різниця між умовними 30 доларів і 130 доларів за тонну логістики може означати сотні доларів втраченої виручки з гектара; конкретні ставки залежать від маршруту та часу", - додав він.

В той же час посівна кампанія обходиться українським аграріям на 15% дорожче, а ціни на пальне і добрива виросли вдвічі.

"За несприятливого цінового сценарію економіка кукурудзи може бути від'ємною на 500 доларів/га, пшениці - на 200 доларів/га. На прогнозних площах це означає потенційний ризик понад 3 млрд доларів лише за двома культурами", - вказує керівник "Нібулону".

Брак оборотних коштів спонукатиме аграріїв скорочувати витрати і посівні площі, що призведе до втрат для експорту, постачальників, громад і ВВП країни.

Для держави вигідніше розробити механізм підтримки життєздатних аграрних підприємств, ніж долати наслідки кризи в аграрному секторі, яка запустить ланцюгову реакцію.

На думку Вадатурського, держава разом з НБУ та банками має розробити механізм відтермінування погашення тіла кредитів для постраждалих від війни підприємств та узгоджену реструктуризацію замість хаотичного стягнення.

Ще один пріоритет - надання цільових кредитів на посівну, відновлення кредитування під зерно, складські документи й експортні контракти.

"Для цього потрібні державні гарантії, участь міжнародних фінансових інституцій і механізми покриття воєнних ризиків. НБУ не може просто скасувати економічні втрати рішенням регулятора - їх потрібно чесно оцінити й розподілити", - підкреслює гендиректор "Нібулону".