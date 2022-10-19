Держава може врятувати українську металургію за декілька кроків, - експерт

Питання функціонування важкої промисловості необхідно обговорювати на рівні влади, і розробляти план державної підтримки галузі. І передусім - забезпечити обсяг експорту, який існував до війни, і безперебійну роботу стратегічних об’єктів промисловості в умовах віялових відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрія Забловського.

"Тому що метал є ключовим - і для оборонно-промислового, і для оперативного відновлення зруйнованих об’єктів. Власний метал - це питання національної безпеки, і втратити цей ресурс буде дуже недалекоглядно. Зрозуміло, що окрім питання вирішення логістики, яке є наразі критично важливим для виживання підприємств, мова також має йти про зростання внутрішнього замовлення металу. І тут держава наразі є ключовим об’єктом, адже можливості інших фінансових агентів дуже обмежені", - пояснив Забловський.

Також, за його словами, на початку 2020 року, коли застосовувались карантинні обмеження, був створений перелік підприємств, критичних для функціонування економіки.

"Тоді, навіть в умах існуючих обмежень це дало економіці можливість вижити, а населенню - отримувати життєво необхідні продукти", - нагадав Забловський.

Раніше у "АрселорМіталл Кривий Ріг" заявили, що без розблокування морського експорту Україна може втратити промисловість, адже вона ніколи не працюватиме у повному обсязі.

Своєю чергою залізорудні комбінати України закликали президента Володимира Зеленського посприяти в розблокуванні морських портів для експорту металопродукції. Як сказано у зверненні, відновлення експорту принесе у бюджет мінімум 5 млрд грн щомісяця у вигляді податків і зборів.