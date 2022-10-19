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Государство может спасти украинскую металлургию в нескольких шагах, - эксперт

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Среда 19 октября 2022 15:26
Государство может спасти украинскую металлургию в нескольких шагах, - эксперт Фото: государство может спасти украинскую металлургию в нескольких шагах (gmk center)
Автор: Сергей Новиков

Вопросы функционирования тяжелой промышленности необходимо обсуждать на уровне власти и разрабатывать план государственной поддержки отрасли. И прежде всего - обеспечить объем существовавшего до войны экспорта и бесперебойную работу стратегических объектов промышленности в условиях веерных отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрея Забловского.

"Потому что металл является ключевым - и для оборонно-промышленного, и для оперативного восстановления разрушенных объектов. Собственный металл - это вопрос национальной безопасности, и потерять этот ресурс будет очень недальновидно. Понятно, что кроме вопроса решения логистики, ныне критически Важным для выживания предприятий речь также должна идти о росте внутреннего заказа металла. И здесь государство является ключевым объектом, ведь возможности других финансовых агентов очень ограничены", - пояснил Забловский.

Также, по его словам, в начале 2020 года, когда применялись карантинные ограничения, был создан список предприятий, критических для функционирования экономики.

"Тогда даже в умах существующих ограничений это дало экономике возможность выжить, а населению - получать жизненно необходимые продукты", - напомнил Забловский.

Ранее в "АрселорМиталл Кривой Рог" заявили, что без разблокирования морского экспорта Украина может потерять промышленность, ведь она никогда не будет работать в полном объеме.

В свою очередь, железорудные комбинаты Украины призвали президента Владимира Зеленского помочь в разблокировании морских портов для экспорта металлопродукции. Как говорится в обращении, возобновление экспорта принесет в бюджет минимум 5 млрд грн ежемесячно в виде налогов и сборов.

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