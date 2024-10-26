Держава має закінчити тенденцію до накопичення боргів в зеленій енергетиці, - інвестори

Ситуація із заборгованістю на ринку ВДЕ все ще залишається критичною, і тому держава має знайти шляхи для вирішення даної проблеми, щоб вона не була перепоною для залучення інвестицій в будівництво зеленої генерації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську вітроенергетичну асоціацію.

Як зазначається, станом на вересень 2024 року, борг НАЕК Енергоатом перед ДП "Гарантований покупець" становить 12,4 млрд грн, а Гарпок, своєю чергою, винен постачальникам універсальних послуг 12,3 млрд грн.

"Особливо складною є ситуація із заборгованістю перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії , яка все ще перевищує 35,8 млрд грн", - додають в УВЕА.

Асоціація повідомляє, що ланцюжок боргів перед виробниками з ВДЕ починається з НЕК "Укренерго", який завинив ГарПоку за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з ВДЕ близько 29 млрд грн через недостатній рівень і неповну сплату тарифу на передачу електроенергії іншими учасниками ринку (актуальний рівень тарифу становить 528,57 грн/МВт*год).

У зв’язку з цим УВЕА очікує, що Нацкомісія з енергетики ухвалить економічно обгрунтований тариф на передачу для "Укренерго" на 2025 рік.

“УВЕА сподівається, що НКРЕКП прийме збалансоване рішення та забезпечить НЕК “Укренерго” стабільним фінансуванням”, - коментує ситуацію Андрій Конеченков, голова правління асоціації.

Також інвестори закликали уряд, Міненерго та Нацкомісію з енергетики продовжувати роботу над пошуком фінансових джерел та шляхів покращення ліквідності ринку електроенергії.

"Одним із них, може стати, зокрема, залученість українських банків до надання цільового фінансування АТ НАЕК Енергоатом, що наразі активно дискутується в інформаційному просторі", - уточнюють в УВЕА.

Там зазначають, що боргова криза є спільним викликом, який розповсюджується на весь ринок - на операторів систем розподілу, ОСП, ДП "Гарантований покупець" та виробників з ВДЕ - а отже й його врегулювання потребує відкритої і прозорої дискусії між урядом та бізнесом.

Як повідомлялося, західні інвестори очікують, що держава якомога швидше вирішить боргову кризу в енергетиці, щоб прискорити будівництво нових потужностей розподіленої енергетики, зокрема відновлюваної.