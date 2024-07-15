Держава має вирішити проблему взаємних боргів на енергоринку, – Харківобленерго

"Питання взаємних боргів на ринку електроенергії потребує нагального вирішення на державному рівні, тим більше в умовах збройної агресії з боку Росії та необхідності постійного відновлення об'єктів енергетики", - сказав Кравцов.

Він також зазначив, що одного дня може скластися ситуація, коли після чергових обстрілів у харківських енергетиків будуть повністю вичерпані ресурси для проведення ремонту пошкодженого обладнання та відновлення світла людям.

За його словами, борги комунальних підприємств Харкова перед "Харківобленерго" на 1 липня становили 1,213 млрд грн і є основною причиною кризового фінансового становища оператора системи розподілу (ОСР), що загрожує його діяльності.

Очільник "Харківобленерго" також звернув увагу, що неплатежі споживачів і постачальників універсальних послуг уже призвели до зростання заборгованості компанії перед НЕК "Укренерго" до 2,5 млрд грн.

Нагадаємо, 20 червня, після чергового обстрілу енергоінфраструктури росіянами, президент Володимир Зеленський провів Ставку, за рішенням якої доручив уряду розробити стратегію розвитку відновлювальної енергетики і розподіленої генерації на рівні держави.

На думку екс-членкині Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг Ольги Бабій, затяжну боргову кризу на ринку електроенергії можна вирішити шляхом випуску державою облігацій, надання певних гарантій інвесторам, а також розтермінуванням виплат.