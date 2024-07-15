Государство должно решить проблему взаимных долгов на энергорынке, – Харьковоблэнерго

"Вопрос взаимных долгов на рынке электроэнергии нуждается в неотложном решении на государственном уровне, тем более в условиях вооруженной агрессии со стороны России и необходимости постоянного восстановления объектов энергетики", - сказал Кравцов.

Он также отметил, что однажды может сложиться ситуация, когда после очередных обстрелов у харьковских энергетиков будут полностью исчерпаны ресурсы для ремонта поврежденного оборудования и восстановления света людям.

По его словам, долги коммунальных предприятий Харькова перед "Харьковоблэнерго" на 1 июля составили 1,213 млрд грн и являются основной причиной угрожающего его деятельности кризисного финансового положения оператора системы распределения (ОСР).

Глава "Харьковоблэнерго" также обратил внимание, что неплатежи потребителей и поставщиков универсальных услуг уже привели к росту задолженности компании перед НЭК "Укрэнерго" до 2,5 млрд грн.

Напомним, 20 июня, после очередного обстрела энергоинфраструктуры россиянами, президент Владимир Зеленский провел Ставку, по решению которой поручил правительству разработать стратегию развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства.

По мнению экс-члена Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Ольги Бабий, затяжной долговый кризис на рынке электроэнергии можно разрешить путем выпуска государством облигаций, предоставления определенных гарантий инвесторам, а также рассрочкой выплат.