Держава має відновити бронювання, адже від цього залежить обороноздатність країни, - експерт

Держава має якомога швидше навести лад серед підприємств, які були недобросовісно визнані критичними, та відновити бронювання на дійсно критичних – адже від цього напряму залежить кількість грошей у бюджеті, а без грошей не можна вести війну.

Про це заявив президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

"Був ряд недобросовісних бронювань, і притому кількість "критичних підприємств" нарощувалася. А потужні підприємства, які дійсно цього заслуговували, ставали в загальну чергу. Це несправедливо. Тому, потрібно все осмислити. Розібратися, що повинні бронюватися ті підприємства в першу чергу, які є важливі і критичні для інфраструктури і для роботи країни, і експортоутворюючі. Але швидко осмислити", - наголосив Щелкунов.

Він наголосив, що без грошей війни вести неможливо. Але партнери дають гроші тільки на соціальні виплати, пенсії, вчителям та бюджетникам: про оборону Україна має дбати сама.

"Нам на війну гроші не дадуть. Але я переконаний, що наша держава в силах правильно розставити пріоритети, посилити контроль за мобілізаційними питаннями, і надати пріоритет у бронюванні тим підприємствам, які дійсно важливі - критична інфраструктура та експортоутворюючі. На тих, хто бронює, не будується економіка. Натомість ті, хто дійсно важливий, терпить утиски", - резюмував Щелкунов.

Нагадаємо, раніше українські бізнес-асоціації закликали президента якомога швидше відновити бронювання на рівні міністерств – адже, згідно з наявними даними, до спекуляцій у визначенні підприємств критично важливими вдавалися насамперед місцеві адміністрації. Тим часом пауза у бронюванні може повністю зупинити економіку та призвести до катастрофічних наслідків.