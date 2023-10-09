Держава має розробити план виплати "Енергоатомом" 17 млрд гривень боргу, - нардеп

"Я точно пригадую, що на попередньому засіданні комітету ми говорили про графіки. Я розумію, що у керівника будь-якого підприємства, якщо у нього немає графіка, вкрай важко спланувати свій виробничий процес", - сказав Кучеренко.

"Ви (президент Енергоатому Петро Котін, - ред.) саме заявляли що розробите графік погашення 17 млрд грн боргів до кінця 2023 року", - додав депутат.

У відповідь йому президент "Енергоатому" зазначив про те, що джерел фінансування цієї суми боргу наразі немає.

Водночас Кучеренко підкреслив, що державні органи влади мають зосередитися на вирішенні цієї проблеми, щоб ринок електроенергії наповнювався ліквідністю і компанії могли стабільно працювати та планувати свою діяльність.

За його словами, влада могла б виокремити арбітра з державних органів влади, які б системно займались вирішенням та недопущенням проблеми накопичення боргів. При цьому на засіданні комітету було зазначено, що таку функцію мають виконувати Міністерство енергетики та Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг.

Раніше повідомлялося, що компанія "Енергоатом" з вересня забезпечує повну оплату поточних фінансових обов’язків, частково погашає борги на енергоринку, але на кінець року все одно матиме 17 млрд грн боргу через відсутність інших джерел фінансування.

Експерти вважають, що Кабмін має докапіталізувати "Енергоатом" або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.