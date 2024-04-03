Держава має продовжити пом’якшення валютних обмежень, - НБУ

Держава має продовжити курс щодо пом’якшення валютних обмежень, оскільки вільний рух капіталу сприятиме підвищенню шансів держави на отримання необхідного обсягу фінансової допомоги у поточному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного.

"Нам потрібно і надалі пом'якшувати валютні обмеження введені з початком вторгнення. Бізнесу необхідні можливості, які надає вільний рух капіталу", - сказав Пишний.

Разом з тим він наголошує на необхідності регуляції певних бізнес-процесів, зокрема надмірного попиту на валюту під час інвестування та в інших випадках.

"Наша макрофінансова стабільність досягнута під час війни не є ані випадковою, ані тим більше магічною. Це результат скоординованих дій і складних, вивірених рішень багатьох: президента, уряду, партнерів та звісно НБУ", - додає очільник регулятора.

За його словами, рівень бюджетного дефіциту за результатами 2023 року складає -27% ВВП. Відповідно для підтримки макроекономічних показників мають бути задіяні значні фінансові ресурси партнерів та країн, що допомагають Україні в часи війни, повідомляв раніше Пишний.

"Маємо рекордний бюджетний дефіцит за результатами 2023 року — 27% ВВП, за нашими оцінками. Це колосальні цифри. У бюджет 2024 року також закладений значний дефіцит, вагому частину якого буде дуже важко покрити без зовнішньої фінансової допомоги. Сьогодні мова йде про $37 млрд від наших іноземних партнерів у 2024 році", - зазначає Пишний.

На думку очільника НБУ цей показник - 37 млрд доларів - є саме тим, мінімальним, який дасть змогу збалансувати макроекономічні показники і зберігати систему стабільною.