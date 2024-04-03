ua en ru
Ср, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Держава має продовжити пом’якшення валютних обмежень, - НБУ

Середа 03 квітня 2024 20:25
UA EN RU
Держава має продовжити пом’якшення валютних обмежень, - НБУ Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Сергей Новиков

Держава має продовжити курс щодо пом’якшення валютних обмежень, оскільки вільний рух капіталу сприятиме підвищенню шансів держави на отримання необхідного обсягу фінансової допомоги у поточному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного.

"Нам потрібно і надалі пом'якшувати валютні обмеження введені з початком вторгнення. Бізнесу необхідні можливості, які надає вільний рух капіталу", - сказав Пишний.

Разом з тим він наголошує на необхідності регуляції певних бізнес-процесів, зокрема надмірного попиту на валюту під час інвестування та в інших випадках.

"Наша макрофінансова стабільність досягнута під час війни не є ані випадковою, ані тим більше магічною. Це результат скоординованих дій і складних, вивірених рішень багатьох: президента, уряду, партнерів та звісно НБУ", - додає очільник регулятора.

За його словами, рівень бюджетного дефіциту за результатами 2023 року складає -27% ВВП. Відповідно для підтримки макроекономічних показників мають бути задіяні значні фінансові ресурси партнерів та країн, що допомагають Україні в часи війни, повідомляв раніше Пишний.

"Маємо рекордний бюджетний дефіцит за результатами 2023 року — 27% ВВП, за нашими оцінками. Це колосальні цифри. У бюджет 2024 року також закладений значний дефіцит, вагому частину якого буде дуже важко покрити без зовнішньої фінансової допомоги. Сьогодні мова йде про $37 млрд від наших іноземних партнерів у 2024 році", - зазначає Пишний.

На думку очільника НБУ цей показник - 37 млрд доларів - є саме тим, мінімальним, який дасть змогу збалансувати макроекономічні показники і зберігати систему стабільною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Валютний ринок
NEWS
Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро
Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро
DAILY
Депортації та репресії. Як Росія проводить етнічні чистки українців в окупації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Депортації та репресії. Як Росія проводить етнічні чистки українців в окупації