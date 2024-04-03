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Государство должно продолжить смягчение валютных ограничений, - НБУ

Среда 03 апреля 2024 20:25
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Государство должно продолжить смягчение валютных ограничений, - НБУ Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Сергей Новиков

Государство должно продолжить курс смягчения валютных ограничений, поскольку свободное движение капитала будет способствовать повышению шансов государства на получение необходимого объема финансовой помощи в текущем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного.

"Нам нужно и дальше смягчать валютные ограничения введенные с началом вторжения. Бизнесу необходимы возможности, которые предоставляет свободное движение капитала", - сказал Пышный.

Вместе с тем он отмечает необходимость регуляции определенных бизнес-процессов, в частности, чрезмерного спроса на валюту во время инвестирования и в других случаях.

"Наша макрофинансовая стабильность достигнута во время войны не является ни случайной, ни тем более магической. Это результат скоординированных действий и сложных, выверенных решений многих: президента, правительства, партнеров и, конечно, НБУ", - добавляет глава регулятора.

По его словам, уровень бюджетного дефицита по результатам 2023 составляет -27% ВВП. Соответственно, для поддержки макроэкономических показателей должны быть задействованы значительные финансовые ресурсы партнеров и стран, которые помогают Украине во время войны, сообщал ранее Пышный.

"У нас есть рекордный бюджетный дефицит по результатам 2023 года — 27% ВВП, по нашим оценкам. Это колоссальные цифры. В бюджет 2024 года также заложен значительный дефицит, весомую часть которого будет очень трудно покрыть без внешней финансовой помощи. Сегодня речь идет о $37 млрд от наших иностранных партнеров в 2024 году", - отмечает Пышный.

По мнению главы НБУ этот показатель - 37 млрд долларов - именно тот, минимальный, который позволит сбалансировать макроэкономические показатели и сохранять систему стабильной.

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