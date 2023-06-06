UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Держава має подбати, щоб підприємства змогли обміняти законно зароблені кошти, - експерт

Фото: держава має подбати, щоб підприємства змогли обміняти законно зароблені кошти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Після заборони НБУ на валютообмінні операції з російськими на білоруськими рублями, на рахунках українських підприємств виявилися замороженими понад 50 мільйонів доларів, які були зароблені до початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимира Щелкунова.

"За різними оцінками, на рахунках підприємств в російських та білоруських рублях заморожено понад 100 мільйонів доларів. Це гроші українців, українського бізнесу, промисловості, законно зароблені, однак вони виявилися заблоковані. Думаю, це питання можна вирішити - наприклад, внести певні зміни в постанову НБУ, про можливість одноразової операції по обміну рублів, які накопичилися на рахунках підприємств до війни", - зауважив він.

За його словами, український бізнес дуже постраждав в результаті повномасштабної війни - багато підприємств знищені, частині довелося релокуватися, ще частина працює з мінімальними обсягами виробництва заради збереження робочих колективів. У таких умовах дуже важливо дати бізнесу можливість розпоряджатися наявними коштами.

"Влада може також ухвалити Закон, який передбачить можливість викупити ці кошти Національним банком. Бізнес сильно постраждав від російської агресії. І ми мусимо створити такі умови, щоб принаймні, в силу наших можливостей, полегшити цей удар там, де є можливість", - резюмував Щелкунов.

Нагадаємо, раніше президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах також закликав НБУ дозволити компаніям провести одноразову операцію з обміну рублів - оскільки гроші мають не лежати замороженими на рахунках, а працювати на благо української економіки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
бизнес