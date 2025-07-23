Держава має передбачити в бюджеті дотації для пасажирських перевезень УЗ, - експерт

Держава має запровадити прямі бюджетні дотації для Укрзалізниці на покриття збитків від пасажирських перевезень. Такий крок є економічно обґрунтованим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Федерації роботодавців транспорту України Володимира Гусака.

Зокрема, він дозволить уникнути непропорційного навантаження на бізнес через підвищення тарифів на вантажні перевезення.

"В "Укрзалізниці" немає збитків від вантажних перевезень — навпаки, це надзвичайно прибутковий напрям. А ось пасажирські перевезення формують значні збитки, оскільки ціна квитків з політичних міркувань стримується і не покриває собівартості", - зазначив він.

За його словами, нині застосовується механізм кроссубсидування, коли прибутки з вантажних перевезень покривають збитки пасажирських. У 2023 році ці збитки сягнули близько 20 млн грн. При цьому дотація з держбюджету на покриття різниці між собівартістю пасажирських перевезень і вартістю квитка - це нормальна європейська практика, яка дозволить зберегти доступність залізничного транспорту для громадян.

"Більш доцільний і зважений з економічної точки зору підхід - це саме пряма дотація з державного бюджету від держави до Укрзалізниці на зниження вартості пасажирських перевезень. Тобто, якщо держава, насамперед держава, вважає, що ці перевезення є соціально чутливими, і тому вартість їх має бути низькою, тому держава і має виділити на це дотацію. Пасажирські залізничні перевезення зараз дійсно є соціально чутливими - особливо зважаючи на війну і на те, що в Україні немає авіасполучення. Тобто, "Укрзалізниця" є ледь не єдиним способом для людей кудись дістатися", - підкреслив експерт.

Він підкреслив, що кроссубсидування пасажирських перевезень шкодить економіці загалом, оскільки спонукає до підвищення тарифів для промислових вантажовідправників.

"Це викривляє економічні стимули, негативно впливає на українських виробників і може призводити до зупинки підприємств. Особливо в умовах війни, коли вони й так працюють у складних умовах", - наголосив експерт.