Держава має фінансувати з бюджету соціальні функції УЗ, - бізнес

Вони наголосили, що пасажирські перевезення залізницею роками залишаються збитковими: у 2025 році УЗ прогнозує збиток на рівні 23 млрд грн, а у 2026 році - близько 26 млрд грн.

Витрати на фінансування пасажирських перевезень покриваються за рахунок прибутку, який УЗ отримує від перевезення вантажів, хоча це створює додатковий тиск на бізнес через постійне підвищення тарифів. Зараз на розгляді уряду знаходиться пропозиція УЗ щодо чергового підвищення вартості вантажних перевезень, на 37%. Бізнес вважає таке зростання необґрунтованим, адже витрати на підтримання соціальної функції залізниці має взяти на себе держава.

"Укрзалізниця" перекладає витрати (на забезпечення пасажирських перевезень – ред.) на вантажні тарифи, бо у них немає іншого вибору. Але таку ситуацію важко назвати нормальною. У багатьох європейських країнах є субсидування пасажирських перевезень, і у нас воно теж може існувати, тим більше в часи війни, коли ми всі зацікавлені в тому, щоб люди могли переміщатися всередині країни", – зауважив Олександр Каленков.

Він наголосив, що подальше покриття збитків пасажирського сегменту за рахунок вантажних перевезень матиме негативний вплив на діяльність УЗ, оскільки постійне підвищення вантажних тарифів змушуватиме бізнес шукати альтернативні шляхи доставки товарів і в кінцевому підсумку призведе до зменшення вантажопотоку і грошових надходжень УЗ.

До того ж, вартість перевезення вантажів залізницею в Україні вже на 15-20% дорожча, ніж в сусідній Польщі чи Словаччині, що також негативно впливає на конкурентоздатність української продукції на зовнішніх ринках.

Представники галузевих об’єднань звернули увагу, що без державних субсидій для УЗ вартість вантажних перевезень може стати критично високою для промислових підприємств. Це своєю чергою призведе до зменшення обсягів виробництва та втрати ринків збуту, а в перспективі – до зупинки виробництв.

"Нам потрібно знайти оптимальне рішення в межах промислової політики, виходячи з того, що вже зараз тарифи найвищі в Європі, робота (державних - ред.) компаній неідеальна, і при цьому вони фінансують соціальні проекти держави, як то тарифи на електрику для населення чи вартість квитків на потяги. Але держава не виконує свої зобов’язання перед цими компаніями, оскільки саме держава має покривати ці витрати. Ми розуміємо, в якій ситуації ми всі знаходимось. Але державі все ж легше знайти мільярди гривень, щоб цільовими траншами фінансувати ці проекти через бюджет, а не витягувати останні гроші із підприємств", - наголосили учасники.