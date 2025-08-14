ua en ru
Держава має фінансово підтримати УЗ, це правильний крок, - експерт

Четвер 14 серпня 2025 12:30
Держава має фінансово підтримати УЗ, це правильний крок, - експерт Фото: держава має фінансово підтримати УЗ, це правильний крок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Компенсація з держбюджету коштів за пасажирські перевезення "Укрзалізниці" - правильний крок, який допоможе компанії справитися з труднощами, та дозволить утримати від зростання тарифи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

"Зараз державний бюджет у складній ситуації. Але якщо фінансування відбудеться і Укрзалізниця отримає підтримку з боку держави - це буде правильний крок. Тому що насправді в багатьох країнах світу залізниця отримує державні субвенції та державну підтримку", - зауважив експерт.

Він також підкреслив, що економіка країни зараз переживає дуже складні часи, і Укрзалізниця зазнала великих втрат під час війни. Але це не скасовує того, що компанія має демонструвати більшу прозорість.

"Добре, що знайшлася можливість за кошт платників податків профінансувати мораторій фактично на підвищення тарифів, і вони не зростуть. Водночас би хотілося все-таки бачити прозорість у роботі Укрзалізниці. І я б був дуже щасливий почути якийсь звіт про роботу наглядової ради, приміром. Бо я взагалі забув про їхнє існування, хоча, наскільки мені відомо, зарплати платяться справно, і зарплати немаленькі", - нагадав Омелян.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес асоціація звернулася до віцепрем’єра Олексія Кулеби з закликом включити у держбюджет-2026 субсидію для УЗ на покриття збитків від пасажирських перевезень.

