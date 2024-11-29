Держава ігнорує боргову кризу в "зеленій" енергетиці, - Ігнатьєв

"Борги будуть, на превеликий жаль, акмулюватися. Це прогнозують більшість експертів", - сказав Ігнатьєв.

За його словами, компанія Укренерго хоче мати фінансові ресурси для відновлення енергетичної інфраструктури, а також виплату певної суми коштів на підтримку галузі зеленої енергетики.

"На жаль, тих коштів, які зараз є, вистачить на кампанію з відновлення. На покриття боргової зобов'язаності не вистачить, тобто борги будуть залишатися", - сказав експерт.

Як повідомлялося раніше, заборгованість НЕК "Укренерго" за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством "Гарантований покупець" перевищила 30 мільярдів гривень.

Експерти та інвестори закликають державу не допустити подальшого накопичення боргів "Укренерго" за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.