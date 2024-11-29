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Держава ігнорує боргову кризу в "зеленій" енергетиці, - Ігнатьєв

Фото: держава ігнорує боргову кризу в "зеленій" енергетиці (pixabay)
Автор: Сергій Новіков

Держава має краще вирішувати кризу боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслава Ігнатьєва.

"Борги будуть, на превеликий жаль, акмулюватися. Це прогнозують більшість експертів", - сказав Ігнатьєв.  

За його словами, компанія Укренерго хоче мати фінансові ресурси для відновлення енергетичної інфраструктури, а також виплату певної суми коштів на підтримку галузі зеленої енергетики.  

"На жаль, тих коштів, які зараз є, вистачить на кампанію з відновлення. На покриття боргової зобов'язаності не вистачить, тобто борги будуть залишатися", - сказав експерт. 

Як повідомлялося раніше, заборгованість НЕК "Укренерго" за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством "Гарантований покупець" перевищила 30 мільярдів гривень. 

Експерти та інвестори закликають державу не допустити подальшого накопичення боргів "Укренерго" за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.

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