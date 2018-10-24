Госаудитслужба выявила неэффективное использование средств на поддержку кино

Иллюстративное фото (dergkino.gov.ua)

Специалисты ведомства отчитываются о результатах государственного аудита

Государственный финансовый аудит Госаудитслужбы показал неэффективное использование средств по бюджетным программам поддержки кино в 2015-2017 годах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в Госаудитслужбе, 90% государственных контрактов и 98% договоров финансовой поддержки на производство национальных фильмов заключенные Госкино с частными кинопроизводителями.

"Однако большинство из них по данным Государственного реестра производителей, распространителей и демонстраторов фильмов на территории Украины не имеют собственной производственной базы для создания фильмов и арендуют ее у других субъектов хозяйствования, а имеющееся у государственных предприятий оборудование для производства кинофильмов почти на 100% морально устаревшее и физически изношенно и в основном непригодно для дальнейшего использования", - говорится в сообщении

Как следствие, частные кинопроизводители за бюджетные средства арендуют оборудование и сценически-постановочные средства по договорным ценам, которые в большинстве случаев необоснованны и выше рыночных, что приводит к завышению стоимости фильмов и неэффективному использованию средств государственного бюджета, которые направляются на их производство, добавили в ведомстве.

Кроме этого, из-за несовершенства порядка распространения и демонстрирования национальных фильмов, созданных на условиях государственного заказа и финансовой поддержки, и отсутствие контроля за ходом реализации исключительных имущественных прав на фильмы Госкино не обеспечило распространение 54 национальных фильмов, на создание которых использовано бюджетных средств на сумму 149,3 млн гривен, отметили в Госаудитслужбе.

Напомним, что Счетная палата за 22 года деятельности выявила неэффективное использование средств государственного бюджета на общую сумму 310 млрд гривен.

Отметим, что в сентябре Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде законопроект "Об основах деятельности органов государственного финансового контроля". Проектом закона предлагается предоставить Госаудитслужбе специальный статус.