ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Держаудитслужба виявила неефективне використання коштів на підтримку кіно

Новини » Економіка    24.10.2018 - 10:32
Ілюстративне фото (dergkino.gov.ua)
Ілюстративне фото (dergkino.gov.ua)

Фахівці відомства звітують про результати державного аудиту

Державний фінансовий аудит Держаудитслужби показав неефективне використання коштів за бюджетними програмами підтримки кіно у 2015-2017 роках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як зазначили в Держаудитслужбі, 90% державних контрактів та 98% договорів фінансової підтримки на виробництво національних фільмів укладені Держкіно з приватними кіновиробниками.

"Проте більшість з них за даними Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів на території України не мають власної виробничої бази для створення фільмів і орендують її у інших суб’єктів господарювання, а наявне у державних підприємств обладнання для виробництва кінофільмів майже на 100% морально застаріле та фізично зношене і здебільшого непридатне для подальшого використання", - йдеться в повідомленні.

Як наслідок, приватні кіновиробники за бюджетні кошти орендують обладнання та сценічно-постановочні засоби за договірними цінами, які у більшості випадків необґрунтовані та вищі за ринкові, що призводить до завищення вартості фільмів і неефективного використання коштів державного бюджету, які спрямовуються на їх виробництво, додали у відомстві.

Крім цього, через недосконалість порядку розповсюдження і демонстрування національних фільмів, створених на умовах державного замовлення та фінансової підтримки, та відсутність контролю за ходом реалізації виключних майнових прав на фільми Держкіно не забезпечило розповсюдження 54 національних фільмів, на створення яких використано бюджетних коштів на суму 149,3 млн гривень, зазначили у Держаудитслужбі.

Нагадаємо, що Рахункова палата за 22 роки діяльності виявила неефективне використання коштів державного бюджету на загальну суму 310 млрд гривень.

Відзначимо, що у вересні Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній раді законопроект "Про основні засади діяльності органів державного фінансового контролю". Проектом закону пропонується надати Держаудитслужбі спеціальний статус.

У Харкові оштрафували 4 підприємців за продаж російської літератури Посол: цього року США надали Україні підтримку на 620 млн доларів
Новини України російські фільмиГоскиноподдержка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся