Держаудитслужба виявила неефективне використання коштів на підтримку кіно

Ілюстративне фото (dergkino.gov.ua)

Фахівці відомства звітують про результати державного аудиту

Державний фінансовий аудит Держаудитслужби показав неефективне використання коштів за бюджетними програмами підтримки кіно у 2015-2017 роках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як зазначили в Держаудитслужбі, 90% державних контрактів та 98% договорів фінансової підтримки на виробництво національних фільмів укладені Держкіно з приватними кіновиробниками.

"Проте більшість з них за даними Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів на території України не мають власної виробничої бази для створення фільмів і орендують її у інших суб’єктів господарювання, а наявне у державних підприємств обладнання для виробництва кінофільмів майже на 100% морально застаріле та фізично зношене і здебільшого непридатне для подальшого використання", - йдеться в повідомленні.

Як наслідок, приватні кіновиробники за бюджетні кошти орендують обладнання та сценічно-постановочні засоби за договірними цінами, які у більшості випадків необґрунтовані та вищі за ринкові, що призводить до завищення вартості фільмів і неефективного використання коштів державного бюджету, які спрямовуються на їх виробництво, додали у відомстві.

Крім цього, через недосконалість порядку розповсюдження і демонстрування національних фільмів, створених на умовах державного замовлення та фінансової підтримки, та відсутність контролю за ходом реалізації виключних майнових прав на фільми Держкіно не забезпечило розповсюдження 54 національних фільмів, на створення яких використано бюджетних коштів на суму 149,3 млн гривень, зазначили у Держаудитслужбі.

Нагадаємо, що Рахункова палата за 22 роки діяльності виявила неефективне використання коштів державного бюджету на загальну суму 310 млрд гривень.

Відзначимо, що у вересні Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній раді законопроект "Про основні засади діяльності органів державного фінансового контролю". Проектом закону пропонується надати Держаудитслужбі спеціальний статус.