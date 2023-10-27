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Держаудитслужба підтримала повернення прибутку у склад ціни для постачальників ЗСУ

Фото: Держаудитслужба підтримала повернення прибутку у склад ціни для постачальників ЗСУ (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Державна аудиторська служба України підтримала повернення прибутку у склад ціни для постачальників ЗСУ. Відповідні пропозиції надіслано до Міністерства оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Держаудитслужби.

Також зазначається, що ДАСУ готова надалі долучитися до розробки проекту урядового рішення чи відповідного законопроекту.

"Зокрема, з метою підтримки обороноздатності держави у період дії воєнного стану в Україні, Держаудитслужба підтримує та вважає за доцільне повернення умови розрахунку ціни з урахуванням прибутку, як це було до 24 лютого 2022 року. Також Держаудитслужба, зважаючи на воєнний стан, пропонує передбачити спрямування вищезгаданого прибутку саме на розвиток військово-промислового комплексу: інновацію, модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше держпідприємство КБ "Луч" та низка інших постачальників Міноборони зверталися до Кабінету міністрів через висновки Державної аудиторської служби, яка трактувала закладений у контракти прибуток компаній як збитки державного бюджету.

Своєю чергою голова ДАСУ Алла Басалаєва зазначала, що Кабмін у липні прийняв зміни до своєї постанови, дозволивши компаніям, що укладають контракти з Міноборони, включати прибуток у ціну.

Водночас вона уточнила, що прибуток можна включати до контрактів з Міноборони лише починаючи з липня 2023 року, коли Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову.

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