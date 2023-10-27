Госаудитслужба поддержала возврат прибыли в состав цены для поставщиков ВСУ

Также отмечается, что ГАСУ готова в дальнейшем приобщиться к разработке проекта правительственного решения или соответствующего законопроекта.

"В частности, с целью поддержки обороноспособности государства в период действия военного положения в Украине, Госаудитслужба поддерживает и считает целесообразным возврат условия расчета цены с учетом прибыли, как это было до 24 февраля 2022 года. Также Госаудитслужба, учитывая военное положение, предлагает предусмотреть направление вышеупомянутой прибыли именно на развитие военно-промышленного комплекса: инновацию, модернизацию, модификацию, достройку, дооборудование, реконструкцию и т.д.", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее госпредприятие КБ "Луч" и ряд других поставщиков Минобороны обращались в Кабинет министров через выводы Государственной аудиторской службы, которая трактовала заложенную в контракты прибыль компаний как убытки государственного бюджета.

В свою очередь глава ГАСУ Алла Басалаева отмечала, что Кабмин в июле принял изменения в свое постановление, разрешив компаниям, заключающим контракты с Минобороны, включать прибыль в цену.

В то же время, она уточнила, что прибыль можно включать в контракты с Минобороны только начиная с июля 2023 года, когда Кабинет министров принял соответствующее постановление.

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