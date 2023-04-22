Дерусифікація Криму. Кабмін проконсультується з корінними народами щодо нових назв

Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії”.

Згідно з законом, Кабмін протягом шести місяців від підписання, має провести консультації з представницькими органами корінних народів України, та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо перейменування населених пунктів Кримського півострова, назви яких містять символіку російської імперської політики.

Сам закон передбачатиме заборону присвоювати географічним об’єктам назви, які звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта чи її пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму.

Закон дає можливість змінювати назви міст і вулиць, зокрема в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, які тимчасово окуповані російською федерацією.

Нагадаємо, в березні дерусифікацію та декомунізацію провели на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.

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