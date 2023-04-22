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Дерусифікація Криму. Кабмін проконсультується з корінними народами щодо нових назв

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Крим, Субота 22 квітня 2023 16:08
Дерусифікація Криму. Кабмін проконсультується з корінними народами щодо нових назв Фото: Кабмін проконсультується з корінними народами щодо нових назв в Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Кабінет міністрів проведе консультації з представницькими органами корінних народів України щодо перейменування населених пунктів Кримського півострова, назви яких містять символіку російської імперської політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії”.

Згідно з законом, Кабмін протягом шести місяців від підписання, має провести консультації з представницькими органами корінних народів України, та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо перейменування населених пунктів Кримського півострова, назви яких містять символіку російської імперської політики.

Сам закон передбачатиме заборону присвоювати географічним об’єктам назви, які звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта чи її пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму.

Закон дає можливість змінювати назви міст і вулиць, зокрема в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, які тимчасово окуповані російською федерацією.

Нагадаємо, в березні дерусифікацію та декомунізацію провели на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.

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