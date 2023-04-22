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Дерусификация Крыма. Кабмин проконсультируется с коренными народами по поводу новых названий

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Крым, Суббота 22 апреля 2023 16:08
Дерусификация Крыма. Кабмин проконсультируется с коренными народами по поводу новых названий Фото: Кабмин проконсультируется с коренными народами по поводу новых названий в Крыму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Кабинет министров проведет консультации с представительными органами коренных народов Украины по переименованию населённых пунктов Крымского полуострова, названия которых содержат символику российской имперской политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Согласно закону, Кабмин в течение шести месяцев от подписания должен провести консультации с представительными органами коренных народов Украины и подать на рассмотрение Верховной Рады предложения по переименованию населенных пунктов Крымского полуострова, названия которых содержат символику российской имперской политики.

Сам закон предусматривает запрет присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют государство-оккупанта или его памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, его деятелей, которые совершали военную агрессию против Украины и других суверенных стран, государственная тоталитарная политика и практика, связанная с преследованием оппозиции (оппозиционных деятелей), диссидентов и других лиц за критику тоталитарного советского и тоталитарного российского режима.

Закон позволяет изменять названия городов и улиц, в частности в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, которые временно оккупированы российской федерацией.

Напомним, в марте дерусификацию и декоммунизацию провели на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.

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