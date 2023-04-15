Ядерною зброєю в Білорусі Путін хоче викликати у Західної Європи психоз, - Дуда
Російська Федерація намагається залякати Західну Європу повідомленнями про можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію у Відні.
За його словами, Росія різними способами намагається залякати і викликати психоз у Західної Європи. Окрім повідомлень про розміщення ядерної зброї в Білорусі Польща володіє інформацією, що РФ всупереч усім домовленостям і міжнародним угодам багато років мілітаризує Калінінградську область.
Президент Польщі зауважив, що присутність армії США та НАТО у Східній Європі послаблюють можливість агресивних дій росії.
“Очевидно, що у світлі опору України і світу російським імперським планам, російська влада і Путін пробують грати мускулами і різними способами лякати світ. Але не даймо себе залякати: ми сильні, оскільки ми об’єднані”, - зазначив Дуда.
Раніше ми писали, уряд Польщі поступово передаватиме Україні винищувачі МіГ-29. Дуда підкреслив, що літаки направлятимуться до України в міру того, як ці ресурси будуть поповнюватися новими літаками стандартів НАТО для Польщі.
Нагадаємо, Польща лобіюватиме серед союзників передачу Україні винищувачів стандартів НАТО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.