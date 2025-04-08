Ядерної зброї не буде: Нетаньяху назвав два сценарії для Ірану після зустрічі з Трампом

"Я завершую другий за два місяці візит до США. Це був дуже теплий візит і тепла зустріч із моїм другом, президентом Дональдом Трампом. Ви могли помітити нашу велику близькість і дружбу - вона проявилася в темах, які ми обговорювали.", - зазначив Нетаньяху.

Передусім президент США і прем'єр Ізраїлю обговорили Іран та його ймовірну ядерну угоду зі США.

"Ми погоджуємося, що Іран не повинен мати ядерну зброю. Це може бути досягнуто через угоду, але тільки якщо це буде угода за "лівійським сценарієм": коли заходять, підривають об’єкти, демонтують усе обладнання — і це робиться під наглядом американців і самими американцями", - розповів Нетаньяху.

Прем'єр Ізраїлю назвав цей варіант хорошим. Але може бути й другий - якщо ядерної угоди не буде.

"Якщо вони просто затягуватимуть переговори, тоді залишається військовий варіант. Усі це розуміють. Ми детально це обговорили", - додав голова ізраїльського уряду.

Також Трамп з Нетаньяху обговорили Газу та звільнення заручників, прагнення Туреччини створити військові бази в Сирії, що може стати загрозою для Ізраїлю, та нові світові мита США.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зустрілись у Білому домі вчора, 7 квітня.

Ядерна угода США та Ірану

Нагадаємо, що США хочуть укласти з Іраном нову ядерну угоду, оскільки загроза того, що Тегеран створить власну ядерну зброю, збільшилася.