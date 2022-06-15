Ядерное оружие: во сколько "обходится" ежеминутно и какие страны платят больше всего

Указано, что технологии создания ядерного оружия и в целом такое оружие имеют ряд стран, а именно: США, Китай, Россия, Великобритания, Франция, Индия, Израиль, Пакистан и Северная Корея.

"В 2021 году, за год до российского вторжения в Украину, девять государств с ядерным оружием потратили 82,4 миллиарда долларов на свое ядерное оружие, что составляет свыше 156 тысяч долларов за минуту, что на 6,5 миллиарда долларов больше по сравнению с 2020 годом с учетом инфляции", - говорится в отчете.

Кто тратит больше всего?

По подсчетам аналитиков, каждая из ядерных держав ежеминутно тратит на исследования, разработки и производство ядерных вооружений такие суммы:

США - 84 094 долларов в минуту. За год - 44,2 млрд

Китай - 22 325 долларов в минуту. За год - 11,7 млрд

Россия - 16 301 доллар в минуту. За год - 8,6 млрд

Великобритания - 12 873 долларов в минуту. За год - 6,8 млрд

Франция - 11 245 долларов в минуту. За год - 5,9 млрд

Индия - 4 315 долларов в минуту. За год - 2,3 млрд

Израиль - 2 315 долларов в минуту. За год - 1,2 млрд

Пакистан - 2 151 доллар в минуту. За год - 1,1 млрд

Северная Корея - 1 221 доллар в минуту. За год - 642 млн.

При этом специалисты также рассказали о контрактах компаний, зарабатывающих по производству ядерного оружия.

Они выяснили, что различные компании получили контракты как минимум на 151,2 млрд долларов на разработку, обслуживание, производство и развертывание соответствующего оружия.

Среди них: американские Aerojet Rocketdyne, Bechtel, Boeing, Draper, General Dynamics, Northrop Grumman, Lockheed Martin, британская BAE Systems, французские CNIM и Safran и т. д.

"Компании, которые заключают эти контракты, тратят дополнительные миллионы на лоббирование правительств, финансирования исследований аналитических центров и участие в кампаниях, чтобы контракты продолжали поступать", - говорится в сообщении.

Аналитики обращают внимание, что только за прошлый год на лоббирование этих вопросов было выделено минимум 117 млн долларов.

Напомним, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), мир ждет новый виток гонки ядерных вооружений после 35 лет сокращения арсенала.

Напомним, что в России неоднократно угрожали применить ядерное оружие против Украины.

В то же время американская разведка отметила, что Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия, если почувствует угрозу для своего режима.

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