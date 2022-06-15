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Ядерное оружие: во сколько "обходится" ежеминутно и какие страны платят больше всего

Новина українською →
Мельбурн, Среда 15 июня 2022 14:06
Ядерное оружие: во сколько "обходится" ежеминутно и какие страны платят больше всего Фото: больше всего на ядерное оружие тратят США, Китай и Россия (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

За прошлый год девять ядерных держав ежеминутно суммарно тратили на ядерное оружие более 156 тысяч долларов. Среди лидеров такие страны как США, Китай и Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Международной кампании за запрещение ядерного оружия (ICAN).

Указано, что технологии создания ядерного оружия и в целом такое оружие имеют ряд стран, а именно: США, Китай, Россия, Великобритания, Франция, Индия, Израиль, Пакистан и Северная Корея.

"В 2021 году, за год до российского вторжения в Украину, девять государств с ядерным оружием потратили 82,4 миллиарда долларов на свое ядерное оружие, что составляет свыше 156 тысяч долларов за минуту, что на 6,5 миллиарда долларов больше по сравнению с 2020 годом с учетом инфляции", - говорится в отчете.

Кто тратит больше всего?

По подсчетам аналитиков, каждая из ядерных держав ежеминутно тратит на исследования, разработки и производство ядерных вооружений такие суммы:

  • США - 84 094 долларов в минуту. За год - 44,2 млрд
  • Китай - 22 325 долларов в минуту. За год - 11,7 млрд
  • Россия - 16 301 доллар в минуту. За год - 8,6 млрд
  • Великобритания - 12 873 долларов в минуту. За год - 6,8 млрд
  • Франция - 11 245 долларов в минуту. За год - 5,9 млрд
  • Индия - 4 315 долларов в минуту. За год - 2,3 млрд
  • Израиль - 2 315 долларов в минуту. За год - 1,2 млрд
  • Пакистан - 2 151 доллар в минуту. За год - 1,1 млрд
  • Северная Корея - 1 221 доллар в минуту. За год - 642 млн.

При этом специалисты также рассказали о контрактах компаний, зарабатывающих по производству ядерного оружия.

Они выяснили, что различные компании получили контракты как минимум на 151,2 млрд долларов на разработку, обслуживание, производство и развертывание соответствующего оружия.

Среди них: американские Aerojet Rocketdyne, Bechtel, Boeing, Draper, General Dynamics, Northrop Grumman, Lockheed Martin, британская BAE Systems, французские CNIM и Safran и т. д.

"Компании, которые заключают эти контракты, тратят дополнительные миллионы на лоббирование правительств, финансирования исследований аналитических центров и участие в кампаниях, чтобы контракты продолжали поступать", - говорится в сообщении.

Аналитики обращают внимание, что только за прошлый год на лоббирование этих вопросов было выделено минимум 117 млн долларов.

Ядерное оружие: во сколько &quot;обходится&quot; ежеминутно и какие страны платят больше всего

Напомним, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), мир ждет новый виток гонки ядерных вооружений после 35 лет сокращения арсенала.

Напомним, что в России неоднократно угрожали применить ядерное оружие против Украины.

В то же время американская разведка отметила, что Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия, если почувствует угрозу для своего режима.

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