Ядерна зброя: у скільки "обходиться" щохвилини і які країни платять найбільше

За минулий рік дев'ять ядерних держав щохвилини сумарно витрачали на ядерну зброю понад 156 тисяч доларів. Серед лідерів такі країни як США, Китай та Росія.

Вказано, що технології створення ядерної зброї та загалом таку зброю мають низка країн, а саме: США, Китай, Росія, Великобританія, Франція, Індія, Ізраїль, Пакистан і Північна Корея.

"У 2021 році, за рік до російського вторгнення в Україну, дев’ять держав з ядерною зброєю витратили 82,4 мільярда доларів на свою ядерну зброю, що становить понад 156 тисяч доларів за хвилину, що на 6,5 мільярда доларів більше порівняно з 2020 роком з урахуванням інфляції", - йдеться в звіті.

Хто витрачає найбільше?

За підрахунками аналітиків, кожна з ядерних держав щохвилини витрачає на дослідження, розробки та виробництво ядерних озброєнь такі суми:

США - 84 094 доларів за хвилину. За рік - 44,2 млрд

Китай - 22 325 доларів за хвилину. За рік - 11,7 млрд

Росія - 16 301 долар за хвилину. За рік - 8,6 млрд

Великобританія - 12 873 доларів за хвилину. За рік - 6,8 млрд

Франція - 11 245 доларів за хвилину. За рік - 5,9 млрд

Індія - 4 315 доларів за хвилину. За рік - 2,3 млрд

Ізраїль - 2 315 доларів за хвилину. За рік - 1,2 млрд

Пакистан - 2 151 долар за хвилину. За рік - 1,1 млрд

Північна Корея - 1 221 долар за хвилину. За рік - 642 млн.

При цьому фахівці також розповіли про контракти компаній, які заробляють з виробництва ядерної зброї.

Вони з'ясували, що різні компанії отримали контракти як мінімум на 151,2 млрд доларів на розробку, обслуговування, виробництво та розгортання відповідної зброї.

Серед них: американські Aerojet Rocketdyne, Bechtel, Boeing, Draper, General Dynamics, Northrop Grumman, Lockheed Martin, британська BAE Systems, французькі CNIM і Safran тощо.

"Компанії, які укладають ці контракти, витрачають додаткові мільйони на лобіювання урядів, фінансування досліджень аналітичних центрів та участь у кампаніях, щоб контракти продовжували надходити", - йдеться в повідомленні.

Аналітики звертають увагу, що лишень за минулий рік на лобіювання цих питань було виділено мінімум 117 млн доларів.

Нагадаємо, за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), світ чекає новий виток гонки ядерних озброєнь після 35 років скорочення арсеналу.

Нагадаємо, що у Росії неодноразово погрожували застосувати ядерну зброю проти України.

Водночас американська розвідка зазначила, що Путін може віддати наказ про застосування ядерної зброї, якщо відчує загрозу для свого режиму.

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