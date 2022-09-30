Ядерный шантаж Путина: как угрозы России повлияют на войну с Украиной

Анексией оккупированных территорий Украины российский диктатор Владимир Путин будет угрожать ядерным ударом уже якобы в рамках "защиты территорий РФ". Однако в случае применения этого оружия весь мир резко обернется против главы Кремля.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Анексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины".

Как отметил в комментарии изданию бывший заместитель начальника Генштаба, генерал-лейтенант Игорь Романенко, "референдумы" на оккупированных украинских территориях - это полная фальсификация и нарушение международного законодательства.

"Но согласно законодательству РФ, в случае угрозы их целостности и суверенитета они могут применять все виды оружия, включая оружие массового поражения. То есть это их второй вариант, как исходить из ситуации", - предположил Романенко.

Эксперт подчеркнул, пока заявления РФ о ядерном оружии - это большее давление и блеф.

"Однако если Путин окажется фактически перед выбором, который будет означать для него жизнь или смерть - например, еще одно такое поражение, как в Харьковской области, или если ВСУ захватят или возьмут в окружение Херсон - то он может где-нибудь продемонстрировать применение ядерного оружия малой мощности" , - говорит Романенко.

Впрочем, эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко уточняет, что один удар тактическим ядерным оружием не способен полностью сломать ситуацию на поле боя. Он может только ситуативно изменить положение в какой-либо отдельной локации.

"С одной стороны, если бы Кремль рассчитывал достигать целей на фронте с помощью ядерных ударов, то вряд ли пошел на такой непопулярный шаг, как мобилизация. С другой стороны, у Путина может быть другой план", - говорит директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь .

Эксперты допускают, что Кремль решит включить в состав РФ не только захваченные территории, но все четыре области Украины в пределах их админграниц.

После чего огромный контингент вражеских войск потребуется для того, чтобы держать уже оккупированные районы. А по остальным этим областям Путин может выдвинуть ультиматум: либо ВСУ отступают и прекращается помощь Запада, либо будет ядерный удар.

Эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что после ядерного удара РФ уже не будет сомнений, что весь мир мгновенно обернется против Путина, а "скамейка" нейтральных государств наверняка сократится.

По его словам, более того, могут возникнуть новые союзы, например между НАТО и Китаем.

"Это повлечет за собой фундаментальное изменение баланса в мире, против которого Путин никогда не пойдет. Он боится назвать войну войной, называя ее "специальной военной операцией". Это человек, который боится объявить всеобщую мобилизацию, объявляя частичную. Путин - довольно трусливый политик. Он не пойдет на такие радикальные шаги, которые могут изменить баланс именно против РФ", - считает Коваленко.