Ядерними погрозами Путін намагається вплинути на Байдена, - експерти

Російський диктатор Володимир Путін намагається вплинути на американського президента Джо Байдена. Наразі для цього він намагається застосувати психологічну атаку у вигляді ядерних залякувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар експерта з питань регіональної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олексія Їжака та політолога Володимира Фесенка.

На думку Фесенка, ядерна заява Путіна з’явилася напередодні зустрічі президентів України Володимира Зеленського та США у Білому домі, де головною темою дискусій буде зняття обмежень на західну далекобійну зброю.

"В Росії, судячи з заяви Путіна, цього явно бояться. Тому вони зробили кілька попереджень, і навіть застосували "важку зброю" - пряму заяву Путіна. Це пряма погроза США, що, мовляв, якщо ви дасте дозвіл Україні, то це як оголошення ядерної війни. Це така психологічна атака на Байдена перед зустріччю з Зеленським", - сказав Фесенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Однак дієвість даного ядерного шантажу Росією вже давно під питанням. Днями американська газета The Washinghton Post написала, що Путін настільки часто і багато погрожував Заходу ядерною зброєю, що там вже виробився "імунітет" до цього.

Як тільки Захід "підвищував ставки" у допомозі України (спочатку дозволом на передачу артилерії, потім танків, а тоді й F-16), Кремль відразу створював нові "червоні лінії". І щоразу ці "червоні лінії" перетиналися без жодних наслідків та відповіді Кремля.

Водночас Їжак вважає, що наразі шанси на те, що чергові ядерні погрози Путіна якось вплинуть на рішення Заходу щодо українських ударів по РФ, дуже малі

"Скажімо, від усіх факторів, які беруться до уваги, - це 1%. Бо це навіть не зміна доктрини, це просто спроба Росії розширити легітимні рамки використання ядерної зброї. Але спочатку Путін має отримати схвалення хоча б від Китаю. На Заході для себе вже все вирішили. Якщо вони побачать, що Путін намагається просто залякати, то це не вплине на рішення, хоч ми ще не знаємо, яке воно", - пояснив він.