Ядерные угрозы свидетельствуют об отчаянном положении России в войне, - Минобороны Молдовы

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый высказался об угрозе использования Россией ядерного вооружения. По его мнению, это было бы военным преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker .

"На мой взгляд, подобные угрозы свидетельствуют об отчаянном положении российских властей в этой войне", - заявил министр.

Также чиновник прокомментировал мобилизацию в России, отметив, что это может привести к новой волне беженцев в Молдове.

"О возможном использовании ядерного оружия массового поражения - это было бы военным преступлением", - добавил Носатый.