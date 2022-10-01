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Ядерные угрозы свидетельствуют об отчаянном положении России в войне, - Минобороны Молдовы

Новина українською →
Суббота 01 октября 2022 17:07
Ядерные угрозы свидетельствуют об отчаянном положении России в войне, - Минобороны Молдовы Фото: Ядерные угрозы свидетельствуют об отчаянном положении России в войне (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый высказался об угрозе использования Россией ядерного вооружения. По его мнению, это было бы военным преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker .

"На мой взгляд, подобные угрозы свидетельствуют об отчаянном положении российских властей в этой войне", - заявил министр.

Также чиновник прокомментировал мобилизацию в России, отметив, что это может привести к новой волне беженцев в Молдове.

"О возможном использовании ядерного оружия массового поражения - это было бы военным преступлением", - добавил Носатый.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин в своем обращении угрожал странам Запада применить ядерное оружие , отметив, что он якобы "не блефует".

Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил Москву, что в таком случае ответ мира будет абсолютно радикальным.

Также Молдова обратилась к своим гражданам в РФ и пригрозила тюрьмой за участие в войне.

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